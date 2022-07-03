Сегодня, 3 июля, неизвестные взорвали железнодорожный мост между временно оккупированными Мелитополем и Токмаком. По этому пути россияне перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт.
Взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка, сообщается на сайте Сил специальных операций «Спротив».
Кроме того, 2 июля под Мелитополем, благодаря партизанам, «случайно» сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами. Событие произошло между Акимовкой и Мелитополем.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в Мелитополе.
Сегодня, 3 июля, неизвестные взорвали железнодорожный мост между временно оккупированными Мелитополем и Токмаком. По этому пути россияне перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт.
Взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка, сообщается на сайте Сил специальных операций «Спротив».
Кроме того, 2 июля под Мелитополем, благодаря партизанам, «случайно» сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами. Событие произошло между Акимовкой и Мелитополем.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в Мелитополе.