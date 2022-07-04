В северо-западной части Черного моря в настоящее время присутствуют 4 российских корабля с ракетным вооружением.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, пишет Укринформ.

— Сейчас в северо-западной части Черного моря находятся 3 ракетных корабля, надводные носители ракет, а также подлодка, снаряженная крылатыми ракетами типа «Калибр». Общий залп составляет 28 ракет. Еще есть 1 большой десантный корабль, — рассказала Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось, что Россия запускает по Украине ракеты Х-22, которые ранее были предназначены для ядерных ударов.