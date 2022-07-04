Россия запускает по Украине ракеты Х-22, которые ранее были предназначены для ядерных ударов.

Об это рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По его словам, точность таких ракет около километра, что нормально для нанесения ядерных ударов, но сейчас они стреляют обычной боеголовкой и из-за низкой точности страдает гражданская инфраструктура.

— Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракета, которая была предназначена для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр – это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой. Вот и весь ответ. Они в принципе не имеют той точности, которую хотели бы иметь, — сказал он.

Кирилл Буданов добавил, что причиной последних массированных обстрелов мирного населения Украины является смена руководителя «спецоперации» в России. Им стал командующий Воздушных сил, который умеет воевать только бомбардировщиками и ракетами.

Ранее Кирил Буданов, активные боевые действия в Украине закончится к следующему году. А победой в войне станет выход на границы 1991 года в 2023 году.