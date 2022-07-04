Активные боевые действия в Украине закончится к следующему году. А победой в войне станет выход на границы 1991 года в 2023 году.

Об это рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По словам начальника разведки, в августе произойдут определенные события, которые ознаменуют переломный момент в войне против РФ.

— В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов подчеркнул, что ближе к зиме военные действия замедлятся, но это еще не означает завершение войны.

— Под конец года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо верно понимать то, что я говорю, — завил он.

Также он предположил, что украинские защитники в следующем году смогут отвоевать оккупированные территории.

— (Завершение войны, — прим.) — это выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала, — сказал Кирилл Буданов.

Ранее в британской разведке сообщили, что после выхода ВСУ из Лисичанска и населенных пунктов вокруг него Россия, вероятно, постарается захватить Донецкую область.