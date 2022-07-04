Российские оккупанты во временно захваченном Северодонецке Луганской области создали «комендатуру», которая планирует устроить «перепись населения», в частности детей.

Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона, передает Луганская областная военная администрация.

По его словам, в городе оккупанты пытаются возобновить административную деятельность, и для этого создали «комендатуру» и назначили «коменданта». россияне хотят провести перепись населения, которое осталось в городе, в частности детей.

— «Официальная версия» (оккупантов, — прим.) — с 1 сентября начать учебный год. Они определили более-менее уцелевшие школы и объявили, что там будет начинаться обучение, — объяснил Александр Стрюк.

В то же время он подчеркнул, что большинство учителей выехали на подконтрольную Украине территорию, а материальная база разрушена в результате обстрелов.

— Это выглядит не совсем правдой. Какая цель такой «переписи» — трудно сказать, — добавил руководитель ВГА.

Также, по словам Александра Стрюка, российские оккупанты пытаются найти оставшихся в городе специалистов жилищно-коммунального хозяйства.

В то же время руководитель ВГА отмечает, что из-за почти полного разрушения инфраструктуры даже переносные генераторы не позволят оккупантам полностью восстановить электро- и водоснабжение.

Напомним, 24 июня ВСУ получили приказ отойти от Северодонецка.