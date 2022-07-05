В ночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Кадиевке Луганской области.

Данную информацию подтвердили источники в разведке, сообщает 24 канал.

Отмечается, что вражеский склад с боекомплектами расположен в Кадиевке в районе ЖБИ.

Боеприпасы детонировали около двух часов. В сети тем временем публиковали фото и видео пожара со взрывами.

Есть информация, что данный склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут. На данный момент официальной информации о потерях россиян нет.

Ранее сообщалось, что в России на частный дом в Таганроге Ростовской области упал беспилотник, вызвав пожар.