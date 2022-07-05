СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины. Будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помощник нардепа был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазкиным во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на «связь» своему руководителю — Дмитрию Зубареву, сообщают в пресс-службе СБУ.

Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За сотрудничество с врагом он получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тысяч долларов.

Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов.