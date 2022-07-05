Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, а в случае отказа угрожают лишать родительских прав.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Там заявили, что в Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти вынуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из России.

В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится забирать детей из семей и оформлять их в интернаты.

Самих родителей обещают наказывать административными мерами — мужчин отправлять в «армию ДНР», а женщин на коммунальные работы, связанные с уборкой города.

Ранее сообщалось, что в Украине более тысячи школ находятся под оккупацией, за границу выехали 650 тысяч учеников.