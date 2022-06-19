По состоянию на 19 июня 651 тысяча детей школьного возраста находятся вне Украины, а под российской оккупацией оказалась 1 174 школы. Но в целом в области образования война сильнее всего повлияла на психологическое состояние учащихся и учителей.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью «Суспільному».

— С 24 февраля мы объявили вынужденные каникулы на две недели. С 14 марта Минобразования распространило рекомендательное письмо и почти 12 800 школ начали обучение, — рассказал он.

Учреждения начали обучение в смешанном режиме. Были регионы, где вообще нельзя было организовывать образовательный процесс — речь идет о прифронтовых областях. Но даже на оккупированных территориях, как говорит Сергей Шкарлет, проходил учебный процесс.

Министр также рассказал, что в Херсоне из 60 директоров школ только двое согласились работать с российскими оккупантами.

— Были проблемы с сохранением реестров образования с персональными данными о верификации документов об образовании. Но мы с этим справились, — говорит чиновник.

Среди прочего, он отметил проблему с получением аттестатов об окончании 9 и 11 классов учениками, которые находились за пределами Украины, но добавил, что теперь аттестаты можно получать через дипломатические учреждения.

Напомним, российские оккупанты атаковали школу в селе Радсад Николаевской области.