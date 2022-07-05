Сегодня вечером россияне выпустили ракеты по Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

Ракетная атака пришлась на одну из громад в регионе.

— Одну ракету сбили наш силы ПВО, — отметил чиновник, добавив, что три другие ударили в землю.

Оккупанты метили в водонапорную башню, чтобы лишить местных к водоснабжению. Жертв удалось избежать — ранения получил только один человек.

Как сообщалось, россияне пытались ударить по портам Очакова и Черноморска, но силы ПВО сбили все ракеты.