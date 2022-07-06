У заместителя главы Харьковского областного совета обнаружили паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение и налоговый номер страны-агрессора. Государственное бюро расследований инициировало отстранение его от должности.

Об этом сообщили в ГБР.

По оперативной информации, у него имеется паспорт гражданина России, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.

ГБР обратилось в Харьковский облсовет с тем, чтобы чиновника отстранили от должности. Ведь у него есть доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и другой, в том числе тайной информации. Этот вопрос облсовет рассмотрит на ближайшем заседании.

Ранее назначенный оккупантами «замглавы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов заявил, что дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, получат российское гражданство автоматически.