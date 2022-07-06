Российские оккупационные власти отключили видеосервис YouTube и социальную сеть Instagram на территории Херсонской области.
Об этом сообщает советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.
— На оккупированной части Херсона россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в России. Не получится, им здесь осталось недолго, — рассказал он.
Ранее сообщалось, что оккупанты Херсонской области заявили о намерении присоединить ветровые электростанции к энергетике оккупированного ранее Крыма, а в Луганской области имитируют восстановление инфраструктуры.
Российские оккупационные власти отключили видеосервис YouTube и социальную сеть Instagram на территории Херсонской области.
Об этом сообщает советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.
— На оккупированной части Херсона россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в России. Не получится, им здесь осталось недолго, — рассказал он.
Ранее сообщалось, что оккупанты Херсонской области заявили о намерении присоединить ветровые электростанции к энергетике оккупированного ранее Крыма, а в Луганской области имитируют восстановление инфраструктуры.