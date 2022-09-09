53-летней жительнице Первомайского района сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленница с апреля по июнь 2022 года, используя запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники», распространяла материалы, отрицающие вооруженную агрессию России против Украины, прославляющие действия оккупантов на территории Украины. Также женщина публиковала на собственной странице ссылки из социальных групп, глорифицирующих представителей армии государства агрессора.

Досудебное расследование осуществлялось Первомайским районным отделом полиции при оперативном сопровождении управления Службы безопасности в области.

Ранее Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.

Также сообщалось, что в Николаеве будут судить супругов-предателей: женщина собирала данные об ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.