Боевые собратья и друзья простились с этнической россиянкой Ольгой Симоновой, которая воевала на стороне Украины задолго до 24 февраля и уже успела получить украинское гражданство.

О похоронах доброволицы написали в Associated Press.

34-летняя женщина с позывным «Симба» погибла в Херсонской области 13 сентября. Вероятно, ее автомобиль наехал на мину.

Родившаяся в российском городе Челябинск Симонова решила встать на защиту Украины, когда Россия аннексировала Крым и атаковала Донбасс. Сначала она воевала как доброволец, потом как фельдшер и наконец подписала контракт.

– У меня было внутреннее ощущение, что я могу справиться с этим, и что то, что я делаю, было правильным и необходимым, потому что я не могу закрывать глаза на ситуацию, – говорила она.

«Симба» завоевала доверие украинцев, прикрывая их бок о бок на поле боя. В 2017 году стала гражданкой Украины. Заработала звание сержанта. Командовала как пехотой, так и артиллерией.

– Ее уважали не только как командира, но и как человека, – сказал ее бывший командир и друг Дмитрий Карабиновский.

Как сообщалось, ирландец Брайан получил ранения при освобождении Украины и сейчас лечится на юге.