По центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Также были прилеты по Очакову, без жертв.

Об этом говорится в совместном видеообращении главы Николаевской ОВА Виталия Кима и генерала Дмитрия Марченко.

По словам Дмитрия Марченко, одна российская ракета ночью попала в Николаевский академический художественный драматический театр, который только недавно лишившийся слова «русский» в своем названии.

— Повредило немного воды и газа, но мы сейчас все починим. До конца дня, думаю, все отремонтируем , — говорит он.

Напомним, что по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.

Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.