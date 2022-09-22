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По центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Также были прилеты по Очакову, без жертв.
Об этом говорится в совместном видеообращении главы Николаевской ОВА Виталия Кима и генерала Дмитрия Марченко.
По словам Дмитрия Марченко, одна российская ракета ночью попала в Николаевский академический художественный драматический театр, который только недавно лишившийся слова «русский» в своем названии.
— Повредило немного воды и газа, но мы сейчас все починим. До конца дня, думаю, все отремонтируем , — говорит он.
Напомним, что по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.
По центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Также были прилеты по Очакову, без жертв.
Об этом говорится в совместном видеообращении главы Николаевской ОВА Виталия Кима и генерала Дмитрия Марченко.
По словам Дмитрия Марченко, одна российская ракета ночью попала в Николаевский академический художественный драматический театр, который только недавно лишившийся слова «русский» в своем названии.
— Повредило немного воды и газа, но мы сейчас все починим. До конца дня, думаю, все отремонтируем , — говорит он.
Напомним, что по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.