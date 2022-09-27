В результате обстрела Манганариевского сквера («Сердце города») в центре Николаева был потерян большой объем воды, поэтому в центральную часть города вообще отсутствует водоснабжение, а в другие районы поставляется с пониженным давлением.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевводоканал».

«Сегодня ночью рашисты денацифицировали водопровод, который пролегает по территории парковой зоны и поставляет воду для жителей микрорайонов Соляные и Северный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда предприятия сделает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть воду в дома, но они не уверены, что сегодня успеют завершить ремонт.

От мощного взрыва стальная труба, пролегающая на глубине около нескольких метров, приобрела форму овала, а через 800 метров от места прилета, еще разрушена и бетонная труба. Бригады МКП двумя экскаваторами уже расчистили воронку и установили, что следует поменять до 10 метров сети.

«Городане, если сегодня до 21 часов вечера в домах, расположенных в микрорайонах Соляные, Северный и в центральной части от улицы Садовая до улицы Бузника не будет восстановлено водоснабжение, это значит, что ремонтные работы будут продолжаться и завтра», — добавили в водоканале.