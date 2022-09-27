Во вторник, 27 сентября, армия РФ нанесла очередные артиллерийские и ракетные удары по городу Очакову и поселку Весняное Николаевского района.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской окружной прокуратуры.

В результате обстрелов в Очакове повреждены частные жилые дома, в Весняном — здания школы, детского сада, амбулатории и гаража.

Жертв среди мирного населения нет. Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют. С мест происшествия изъяты обломки вражеских снарядов.

Также на фото, опубликованных прокуратурой, видны остатки иранских дронов-камикадзе.

Напомним, что ночью Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.