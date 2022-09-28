Вчера, 27 сентября, российские войска обстреляли аквазону Очакова, а также населённые пункты в Баштанском районе.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Артиллерийские обстрелы в Очакове зафиксированы в 12:55. Пострадавших нет. Также по информации ОК «Південь», вчера, 27 сентября, три вражеских дрона-камикадзе были направлены по портовой зоне инфраструктуры Очакова. Все три сбиты силами противовоздушной обороны.

В течение суток, 27 сентября, на территории села Парутино Куцурубской громады фиксировались вражеские обстрелы кассетными снарядами по окрестностям населенного пункта. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины. Вчера, 27 сентября, в 10:42 были обстрелы окрестностей села Мураховка, в 11:50 окрестностей села Маломихайловское, в 13:16 станции Березнеговатое. Также за прошедшие сутки под обстрелы попали прилегающие территории в деревни Лепетиха, Кавказ, Калачево. Кроме этого, сегодня, 28 сентября, в 07:22 обстрелы подверглась станция Березнеговатое. Пострадавших и разрушений нет.

Также по информации ОК «Південь», вчера, 27 сентября, истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе.

Вчера, 27 сентября, около 23:00 и сегодня, 28 сентября, около 07:00 зафиксированы обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также 27 сентября в 10:00 с 14:00 до 15:00 и сегодня, 28 сентября, в 04:30 с. Широкое Широковской громды подверглось обстрелам. Попадание по открытым территориям, дорожному покрытию и сельхозпредприятию. Пострадавших нет.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам, перед зенитно-ракетной системой С-300.