Вечером 29 сентября российские оккупанты ударили «Смерчами» по Николаеву, есть погибшие.

Об этом сообщил городской голова Александр Александр Сенкевич.

- Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом, – сообщил мэр.

Напомним, ночью 29 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Николаев . Попадания, в частности, зафиксированы в центре города.