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Вечером 29 сентября российские оккупанты ударили «Смерчами» по Николаеву, есть погибшие.
Об этом сообщил городской голова Александр Александр Сенкевич.
- Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом, – сообщил мэр.
Напомним, ночью 29 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Николаев . Попадания, в частности, зафиксированы в центре города.
Вечером 29 сентября российские оккупанты ударили «Смерчами» по Николаеву, есть погибшие.
Об этом сообщил городской голова Александр Александр Сенкевич.
- Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом, – сообщил мэр.
Напомним, ночью 29 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Николаев . Попадания, в частности, зафиксированы в центре города.