Правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область).

У одного погибшего имеется огнестрельное ранение, сообщает ГУНП в Харьковской области.

По информации следователей, был проведен осмотр в цехе по производству кирпича в пгт Купянск-Узловой. У металлического цилиндрического барабана правоохранители обнаружили два тела мужчин со связанными руками. У двух трупов имеются следы пыток.

«У одного из погибших обнаружены телесные повреждения в виде синяков на шее и грудной клетке, у другого рана от шарового ранения на грудной клетке и в паховой зоне», — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Виновным может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее в поселке Казачья Лопань на Харьковщине нашли еще две застенки, обустроенные российскими оккупантами.