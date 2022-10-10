Во время массовых протестов, охвативших Иран после смерти девушки, жестоко задержанной полицией, погибли 185 человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает Reuters.

— По меньшей мере, 185 человек, в том числе по меньшей мере 19 детей, погибли во время общенациональных протестов по всему Ирану, — заявили в неправительственной правозащитной организации «Iran Human Rights».

Отмечается, что почти половина от общего числа погибших в провинциях Систан и Белуджистан.

Власти назвали протесты заговором врагов Ирана, включая США. Они обвинили вооруженных диссидентов, среди прочего, в насилии, которое, как сообщается, привело к гибели не менее 20 сотрудников сил безопасности.

Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций против полиции нравственности иранского режима, а также руководителей силовых структур за жестокое обращение и насилие против иранских женщин и нарушение прав мирных протестующих в стране.