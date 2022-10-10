Сегодня днем, 10 октября, над Херсонской областью был сбит вражеский Су-25.

О поражении российской цели отчитались в воздушном командовании «Юг».

С самолетом противника справились зенитчики Херсонской ракетной бригады. Уничтожение штурмовика было зафиксировано около 14.30.

- Слава Украине! Смерть врагам! — добавили в сообщении.

Напомним, силы ПВО уничтожили над Николаевщиной 14 российских ракет.

В общей сложности российская федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе.