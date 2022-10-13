Николаевские спасатели извлекли из-под завалов дома, разрушенного российской ракетой сегодня ночью, тела двух погибших: мужчины 31 год и женщины 80 лет. Под завалами могут находиться еще 5 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются. В настоящее время дополнительно привлечены бульдозер, кран Liebherr и экскаватор.

По состоянию на 13:00 привлечены 9 единиц техники и 37 спасателей. Помощь гражданам оказывают психологи ГСЧС, отряд быстрого реагирования Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины.

Ранее сообщалось, что под завалами николаевской пятиэтажки погибли два человека, еще один — в результате удара по челночной станции.

Напомним, что из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который госпитализирован в больницу.