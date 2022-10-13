Под завалами николаевской пятиэтажки погибли два человека, еще один — в результате удара по лодочной станции.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщили в прокуратуре Николаевской области.

В результате обстрела разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили.

Напомним, что из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который был госпитализирован.

Проводятся поисковые и спасательные работы. Также продолжаются первоочередные следственные действия. Данные о пострадавших уточняются.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что спасатели деблокировали тела двух погибших жителей пятиэтажки. Это мужчина (31 год) и женщина (80 лет).

Также вражеская ракета попала в здание спасательной станции Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины. Погиб сотрудник, находившийся на посуточном дежурстве.