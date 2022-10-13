Ночью, 13 октября, ориентировочно после 1:04 враг массированно обстрелял Николаев восемью ракетами типа С-300. В результате удара разрушено здание спасательной лодочной станции.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В результате обстрела известно о попадании в ряд гражданских объектов. В частности, в пятиэтажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены до основания, остальные – под завалами. Из-под завалов уже вытащили 11-летнего мальчика.

Также в результате ракетного удара разрушено здание челночной станции. Предварительно один сотрудник находится под завалами. Остальные ракеты упали на открытую территорию.

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