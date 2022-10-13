Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар российской армии по многоквартирному дому в Николаеве.
Каждый из российских ударов, все проявления российского террора против наших людей, наших городов не сойдут оккупантам с рук. Вас ждет справедливое наказание. Знайте это», - написал он в своем телеграмм-канале.
Напомним, после часа ночи, 13 октября, Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены полностью, остальные — под завалами.
Утром из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Продолжаются поиски еще семи человек.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар российской армии по многоквартирному дому в Николаеве.
Каждый из российских ударов, все проявления российского террора против наших людей, наших городов не сойдут оккупантам с рук. Вас ждет справедливое наказание. Знайте это», - написал он в своем телеграмм-канале.
Напомним, после часа ночи, 13 октября, Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены полностью, остальные — под завалами.
Утром из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Продолжаются поиски еще семи человек.