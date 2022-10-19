Ночью в среду, 19 октября, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района.
На объекте возник пожар, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Оккупант применил ракеты С300. На объекте возник пожар, оперативно ликвидированный спасателями», — написал он.
По словам Александра Старуха, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября враг обстрелял Энергодар. Город частично без воды и света.
Ночью в среду, 19 октября, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района.
На объекте возник пожар, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Оккупант применил ракеты С300. На объекте возник пожар, оперативно ликвидированный спасателями», — написал он.
По словам Александра Старуха, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября враг обстрелял Энергодар. Город частично без воды и света.