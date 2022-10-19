Российская армия в ночь на 19 октября обстреливала Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, в Кривом Роге поврежден дом, в некоторых громадах исчезло электроснабжение и начались перебои с водой.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Россияне всю ночь били по области из разного оружия. Накрыли огнем два района: Криворожский и Никопольский. В Криворожском районе попали ракеты по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой. Продолжаются восстановительные работы», – написал он.

Никопольский район российские оккупационные войска всю ночь обстреливали из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии.

Захватчики направили на Марганецкую и Красногригорьевскую громады до 60 снарядов. Людей не задело. Повреждены жилые дома.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября враг обстрелял Энергодар. Город частично без воды и света.