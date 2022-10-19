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В ночь на 19 октября враг обстрелял Энергодар, мэр Дмитрий Орлов просит людей оставаться дома.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
«Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды. Обстрелы сначала промышленные зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают с утра», — написал он.
Отмечается, что есть сообщения о повреждении одной из подстанций, в здании исполнительного комитета городского совета.
Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.
Дмитрий Орлов обратился к горожанам с просьбой до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правила двух стен.
Напомним, около 2:40 18 октября Николаев снова был обстрелян армией РФ ракетами С-300. В результате обстрела произошло разрушение двухэтажного жилого дома
В ночь на 19 октября враг обстрелял Энергодар, мэр Дмитрий Орлов просит людей оставаться дома.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
«Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды. Обстрелы сначала промышленные зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают с утра», — написал он.
Отмечается, что есть сообщения о повреждении одной из подстанций, в здании исполнительного комитета городского совета.
Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.
Дмитрий Орлов обратился к горожанам с просьбой до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правила двух стен.
Напомним, около 2:40 18 октября Николаев снова был обстрелян армией РФ ракетами С-300. В результате обстрела произошло разрушение двухэтажного жилого дома