В ночь на 19 октября враг обстрелял Энергодар, мэр Дмитрий Орлов просит людей оставаться дома.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

«Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды. Обстрелы сначала промышленные зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают с утра», — написал он.

Отмечается, что есть сообщения о повреждении одной из подстанций, в здании исполнительного комитета городского совета.

Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.

Дмитрий Орлов обратился к горожанам с просьбой до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правила двух стен.

Напомним, около 2:40 18 октября Николаев снова был обстрелян армией РФ ракетами С-300. В результате обстрела произошло разрушение двухэтажного жилого дома