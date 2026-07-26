 Двоє медиків із Миколаївщини отримали державні нагороди до професійного свята

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Головна Новини Суспільство 19:00, 26 липня, 2026

Двоє медиків із Миколаївщини отримали державні нагороди до професійного свята

Двоє медиків із Миколаївщини отримали державні нагороди до професійного свята. Фото: ОПДвоє медиків із Миколаївщини отримали державні нагороди до професійного свята. Фото: ОП

До Дня медичних працівників Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох представниць медичної сфери з Миколаївської області.

Відповідний указ №640/2026 оприлюднено на сайті Президента.

Відзнаки присвоїли за вагомий особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги та порятунок людських життів в умовах воєнного стану.

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Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено старшу медичну сестру КНП «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради Ірину Алєфірову.

Також почесне звання «Заслужений лікар України» отримала лікарка кардіологічного центру КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради Ольга Ларіна.

Нагадаємо, що начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай та директор лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов зіграли Матильду й кілера Леона у святковому кліпі комунального телеканалу «МАРТ» до Дня медичного працівника.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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