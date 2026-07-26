 На Миколаївщині розмінували понад 2 тис. гектарів агроземель за держпрограмою

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Головна Новини Відбудова 21:20, 26 липня, 2026

На Миколаївщині розмінували понад 2 тис. гектарів агроземель за держпрограмою

Миколаївщина стала третьою в Україні за площею розмінованих агроугідь. Фото: архів МикВістіМиколаївщина стала третьою в Україні за площею розмінованих агроугідь. Фото: архів МикВісті

Миколаївська область увійшла до трійки регіонів України, де в межах державної програми «Гуманітарне розмінування» очистили найбільше сільськогосподарських земель. Наразі в області розмінували понад 2,1 тисячі гектарів агроугідь.

Про це повідомили у Demine Ukraine.

Загалом оператори протимінної діяльності вже виконали 100 договорів на розмінування агроземель. За час реалізації програми в Україні очистили 16,4 тисячі гектарів земель, а вартість виконаних робіт перевищила 966 мільйонів гривень.

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За площею повернутих в обробіток земель лідирує Харківська область, де розмінували 11,5 тисячі гектарів. Друге місце посідає Київська область із 2,4 тисячі гектарів, а третє — Миколаївщина, де безпечними для використання стали понад 2,1 тисячі гектарів. У Херсонській області цей показник становить 368 гектарів.

До відновлення агровиробництва фермери можуть приступити лише після офіційного підтвердження безпечності очищених ділянок.

У 2026 році Центр гуманітарного розмінування вже уклав 35 нових договорів на очищення ще 5,7 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. На реалізацію державної програми цього року в бюджеті передбачено 1,7 мільярда гривень.

Аграрії можуть подати заявку на участь у програмі через Державний аграрний реєстр або звернутися до органів місцевої влади.

Раніше, екс-голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що на Миколаївщині розмінували вже близько 83% територій, які були забруднені мінами та боєприпасами після повномасштаьного вторгнення.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Заміновані поля: на Миколаївщині реалізують перший держконтракт на розмінування».

Понад 30 тисяч ВНП знищили на Миколаївщині

Станом на січень 2026 року піротехніки ДСНС на Миколаївщині з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 31 тисячу вибухонебезпечних предметів. За інформацією Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, сапери розмінували території загальною площею 12  тисяч 226 гектарів, виконуючи роботи як вручну, так і за допомогою механізованих розрахунків. До операцій було залучено 14  тисяч 961 піротехніка.

У Миколаївській області поліцейські вибухотехніки знайшли та знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала після падіння. На місці події фахівці вибухотехнічної служби виявили частини збитого Силами оборони України російського безпілотного літального апарата з бойовою частиною, яка не вибухнула під час падіння.

Оскільки боєприпас становив реальну загрозу життю та здоров’ю людей, поліцейські ухвалили рішення знешкодити його шляхом контрольованого підриву.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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