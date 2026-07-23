На Львівщині у чоловіка виявили хантавірус: він напередодні відпочивав у Хорватії та на Франківщині

Лікарня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

У 53-річного жителя Стрия на Львівщині лабораторно підтвердили хантавірусну інфекцію. Чоловік захворів після поїздки до Хорватії та подорожі західними регіонами України. Водночас фахівці поки не встановили, де саме він міг заразитися.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Перші симптоми у чоловіка з'явилися 12 липня. У нього піднялася температура до 38,6 °C, були озноб, головний біль, нудота, втрата апетиту та біль у литкових м'язах. Через три дні його госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні.

Спочатку медики перевіряли, чи не хворіє чоловік на лептоспіроз, однак аналіз виявився негативним. Натомість у його крові виявили РНК хантавірусу. Пацієнту підтвердили геморагічну гарячку з нирковим синдромом.

За даними епідеміологічного розслідування, з 1 до 7 липня чоловік відпочивав у Хорватії та купався в Адріатичному морі. 11 липня він подорожував гірськими районами Івано-Франківщини, а дорогою додому зупинився в селі Кам'янка Стрийського району, де мив руки у річці Кам'янка.

«Хворий заперечує контакт із мишовидними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, перебування у підвалах, а також вживання їжі або води, які могли бути забруднені виділеннями гризунів», — йдеться у повідомленні.

Фахівці наголошують, що наразі точне місце та обставини зараження не встановлені. Купання в морі та миття рук у річці не вважають підтвердженими шляхами інфікування.

За місцем проживання чоловіка проводять необхідні профілактичні та протиепідемічні заходи. Епідеміологічне розслідування триває.

Хантавіруси — це група вірусів, природними носіями яких переважно є мишоподібні гризуни. Людина може заразитися, зокрема, вдихаючи пил, забруднений виділеннями інфікованих гризунів, або контактуючи із забрудненою їжею та водою.

Симптоми інфекції можуть з'явитися через 1–8 тижнів після зараження. Серед перших ознак — висока температура, озноб, сильна слабкість, головний біль, біль у м'язах, нудота та втрата апетиту. У разі погіршення стану можуть виникнути біль у попереку, набряки, зменшення кількості сечі, різке падіння тиску та порушення роботи нирок.

Нагадаємо, що протягом перших трьох місяців цього року в Україні діагностували 63 випадки зараження хантавірусом. Переважна більшість інфекцій припала на Сумську область.