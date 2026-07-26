На кордоні затримали «порожню» цистерну з написом «No smoking», заповнену контрабандними сигаретами на ₴4,4 млн

«No smoking»: на кордоні зупинили цистерну, доверху набиту цигарками. Фото: митна служба

Українські митники викрили спробу незаконно вивезти за кордон 105 тисяч пачок сигарет. Їх сховали в автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking», яку водій називав порожньою.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Інцидент стався вночі у міжнародному пункті пропуску «Мамалига – Крива». До кордону прибув вантажний автомобіль MAN із напівпричепом-цистерною під керуванням громадянина України. За документами транспортний засіб прямував у режимі транзиту через територію Молдови без жодного вантажу.

Під час митного контролю інспектори перевірили автомобіль на ваговому комплексі та помітили, що його фактична маса не відповідає зазначеній у документах. Повторне статичне зважування підтвердило розбіжність — автомобіль виявився важчим на 1044 кілограми.

Водій наполягав, що цистерна порожня, однак невідповідність у вазі викликала підозру у митників. Через це транспортний засіб направили до іншого пункту пропуску для поглибленої перевірки із застосуванням сканувальної системи.

«No smoking»: на кордоні зупинили цистерну, доверху набиту цигарками. Фото: митна служба «No smoking»: на кордоні зупинили цистерну, доверху набиту цигарками. Фото: митна служба

Під час сканування з'ясувалося, що всередині цистерни облаштовані спеціальні схованки. У них митники виявили 280 ящиків сигарет марки Ritm — загалом 105 тисяч пачок. За попередніми оцінками, вартість вилучених тютюнових виробів становить близько 4,41 мільйона гривень.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України. Усю партію сигарет вилучили.

Крім того, оскільки в діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-4 Кримінального кодексу України, матеріали передали до правоохоронних органів. Наразі тривають процесуальні дії.

Нагадаємо, що на Буковині повідомили про підозру 44-річному водію молдовської компанії, який намагався вивезти до Румунії тютюнові вироби на суму понад 15 мільйонів гривень під виглядом свіжої полуниці. Дії іноземця кваліфікували як контрабанду підакцизних товарів у великому розмірі.