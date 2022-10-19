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В случае объявления «частичной мобилизации» в Беларуси ситуация будет еще сложнее, чем в России и может привести к социальному взрыву в стране.
Об этом сообщает пресс- служба ГУР.
— При этом незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины, — говорится в сообщении.
Белорусские спецслужбы под видом мобилизационных мероприятий подспудно изучают возможную реакцию общества и готовность присоединиться к протестным мероприятиям.
По информации украинской разведки, самопровозглашенные власти Беларуси не уверены в поддержке широкими слоями населения решений по участию своей страны в военных авантюрах РФ.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко в очередной раз признал, что его страна участвует в войне против Украины, но заявил, что якобы «никого там не убивала».
Ранее он договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.
В случае объявления «частичной мобилизации» в Беларуси ситуация будет еще сложнее, чем в России и может привести к социальному взрыву в стране.
Об этом сообщает пресс- служба ГУР.
— При этом незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины, — говорится в сообщении.
Белорусские спецслужбы под видом мобилизационных мероприятий подспудно изучают возможную реакцию общества и готовность присоединиться к протестным мероприятиям.
По информации украинской разведки, самопровозглашенные власти Беларуси не уверены в поддержке широкими слоями населения решений по участию своей страны в военных авантюрах РФ.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко в очередной раз признал, что его страна участвует в войне против Украины, но заявил, что якобы «никого там не убивала».
Ранее он договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.