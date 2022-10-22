В Центральном районном суде Николаева рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения 27-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемые получили от администраторов пророссийского телеграмм-канала задачу записать видеоролик, содержащий материалы, подрывающие информационную безопасность Украины и получившие текст, который необходимо было зачитать.

«В дальнейшем, подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали благосклонность жителей Николаева к РФ и пренебрежение к действующей власти и прислали видеоматериалы администратору телеграмм-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети Интернет», – говорится в сообщении.

За выполненное задание, они получили на банковскую карту деньги.

По результатам рассмотрения ходатайства, следователь судья Галина Подзигун постановила избрать мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, мера пресечения в виде содержания под стражей избраны матери мужчины, подозреваемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Напомним, начальник КП «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак оказался агентом Кремля. Он «сдавал» россиянам данные военнослужащих и силовиков. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.

Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал сегодняшнее задержание директора КП «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака в подозрении в государственной измене. По словам мэра, он лично хотел присутствовать при задержании, чтобы «посмотреть этому подонку в глаза».