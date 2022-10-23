Суд Центрального района Николаева арестовал без возможности внесения залога подозреваемого в государственной измене директора КП «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что подозреваемый через мессенджер связался с представителем спецслужб РФ, предложив помощь «в проведении подрывной деятельности против Украины».

— В дальнейшем, чтобы исключить его идентификацию, он избрал себе псевдоним и согласовал с представителем спецслужб РФ меры конспирации. Впоследствии, подозреваемый предоставлял информацию о погибших и похороненных на кладбищах Николаева военнослужащих ВС Украины с указанием персональных данных, говорится в сообщении.

Кроме этого, последний посылал персональные сведения о сотрудниках Службы безопасности Украины, прокуратуры, полиции.

Также Александр Сагайдак предоставил информацию о размещении защитных сооружений, блокпостов, порядке их прохождения, путях возможного объезда, с указанием географических координат.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый производил видеофиксацию определенных защитных сооружений Николаева и затем передавал материалы представителю РФ.

— В судебном заседании чиновник отказался от предоставления объяснений, — отметили в пресс-службе суда.

Напомним, Александр Сагайдак был задержан и объявлено ему подозрение 21 октября. Во время задержания присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич, поскольку хотел «посмотреть этому подонку в глаза».