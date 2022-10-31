В Николаевской области поймали двух браконьеров, которые наловили рыбы более чем на 1 миллион гривен.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Двум жителям города Вознесенск сообщено о подозрении по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный вред государству, причиненного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 УК Украины).
По данным следствия, в июне этого года мужчины с использованием лесных сеток и резиновой лодки ловили рыбу в реке Мертвовид. Ущерб, причиненный государству, составляет более 1 миллиона гривен.
У мужчин изъяли лодку, принадлежности для ловли рыбы, на которые по ходатайству прокурора судом наложен арест.
Ранее сообщалось, что родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 5 килограммов рыбы на человека в рамках поддержки от государства.
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В Николаевской области поймали двух браконьеров, которые наловили рыбы более чем на 1 миллион гривен.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Двум жителям города Вознесенск сообщено о подозрении по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный вред государству, причиненного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 УК Украины).
По данным следствия, в июне этого года мужчины с использованием лесных сеток и резиновой лодки ловили рыбу в реке Мертвовид. Ущерб, причиненный государству, составляет более 1 миллиона гривен.
У мужчин изъяли лодку, принадлежности для ловли рыбы, на которые по ходатайству прокурора судом наложен арест.
Ранее сообщалось, что родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 5 килограммов рыбы на человека в рамках поддержки от государства.