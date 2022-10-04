Родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 5 килограммов рыбы на человека в рамках поддержки от государства.

Об этом пишет российское издание «Иасах.ком» со ссылкой на брифинг руководителя регионального исполкома «Единой России» Михаила Шувалова.

— Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинской области выделено около 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, около 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семье мобилизованных жителей принесут примерно 5-6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба, – сказал он.

Он уточнил, что это одна из мер поддержки семей мобилизованных, а не единственная.

Напомним, мобилизация в России может еще больше ухудшить состояние российской экономики , страдающей международными санкциями. Стране не будет хватать мужчин, которых или заберут в армию, или они бегут за границу.