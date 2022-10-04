Мобилизация в России может еще больше ухудшить состояние российской экономики, страдающей международными санкциями. Стране не будет хватать мужчин, которых или заберут в армию, или они бегут за границу.

Об этом пишет Politico .

— Чем больше кремль мобилизует людей, тем больше мужчин будут пытаться покинуть страну, и это будет иметь огромные последствия для рабочих мест во всех отраслях России, а значит, и для ее экономики, — отмечает издание.

Под угрозой массовой утечки квалифицированных кадров оказались критически важные сектора – от заводов до интернет-провайдеров, работе которых теперь угрожают серьезные сбои. И у России нет ни одного плана для ответа на этот вызов.

В России нет системы, которая обеспечивала бы непрерывность работы критически важных отраслей на случай войны. Подобные схемы разработаны, например, в Финляндии или Швеции. Там не вовлекают в мобилизацию не только инженеров атомных электростанций, но и специалистов других ключевых отраслей — от энергетики до инфраструктуры и пищевой промышленности.

Кроме этого, на фоне массовой мобилизации в РФ не хватает женщин, которые могут быстро заменить на рабочих местах призванных мужчин или квалифицированных специалистов, сбежавших из страны.

Напомним, что Россия столкнулась со значительными проблемами , связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.