К 10 годам за решеткой приговорен николаевец за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, что случай произошел в июле 2021 года. 20-летний мужчина ворвался с ножом в дом знакомой девушки, которая жила с бабушкой.

— Угрожая ножом и применив физическое насилие, он связал несовершеннолетнюю, а ее бабушку вывел в соседнюю комнату и связав руки пластиковыми жгутами, пристегнув к трубе отопления. После этого вернулся к девушке, причинил ей телесные повреждения и совершил по ней действия сексуального характера,— сообщили в прокуратуре.

Суд признал жителя Николаевской области виновным в сексуальном насилии над 15-летней девушкой и в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Он приговорен к 10 годам лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, что за убийство сосед николаевец приговорен к 10 годам лишения свободы.