Российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Расселение солдат происходит несмотря на учебный процесс, обычно враг занимает один из этажей и объясняет это «охраной». В связи с бегством врага из Херсона потребность в расселении возросла, поэтому оккупанты заняли еще большее количество школ в Запорожье», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты продолжают лечить своих раненых в гражданских больницах рядом с гражданскими пациентами, используя их как живой щит.

«Спротив» отмечает, что россияне хоронят и свою технику на территории медучреждений. В частности, в пгт Михайловка Запорожской области во дворе на территории роддома размещено около 5 машин российских захватчиков.

ЦНС призывает жителей ТОТ выехать с оккупированных территорий и не становиться «живым щитом» для врага.

Напомним, жители недавно освобожденной Снигиревки рассказали о том, как их пытали российские оккупанты, как грабили город и чем угрожали.