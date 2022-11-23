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Российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Расселение солдат происходит несмотря на учебный процесс, обычно враг занимает один из этажей и объясняет это «охраной». В связи с бегством врага из Херсона потребность в расселении возросла, поэтому оккупанты заняли еще большее количество школ в Запорожье», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что оккупанты продолжают лечить своих раненых в гражданских больницах рядом с гражданскими пациентами, используя их как живой щит.
«Спротив» отмечает, что россияне хоронят и свою технику на территории медучреждений. В частности, в пгт Михайловка Запорожской области во дворе на территории роддома размещено около 5 машин российских захватчиков.
ЦНС призывает жителей ТОТ выехать с оккупированных территорий и не становиться «живым щитом» для врага.
Напомним, жители недавно освобожденной Снигиревки рассказали о том, как их пытали российские оккупанты, как грабили город и чем угрожали.
Российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Расселение солдат происходит несмотря на учебный процесс, обычно враг занимает один из этажей и объясняет это «охраной». В связи с бегством врага из Херсона потребность в расселении возросла, поэтому оккупанты заняли еще большее количество школ в Запорожье», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что оккупанты продолжают лечить своих раненых в гражданских больницах рядом с гражданскими пациентами, используя их как живой щит.
«Спротив» отмечает, что россияне хоронят и свою технику на территории медучреждений. В частности, в пгт Михайловка Запорожской области во дворе на территории роддома размещено около 5 машин российских захватчиков.
ЦНС призывает жителей ТОТ выехать с оккупированных территорий и не становиться «живым щитом» для врага.
Напомним, жители недавно освобожденной Снигиревки рассказали о том, как их пытали российские оккупанты, как грабили город и чем угрожали.