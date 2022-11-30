Вечером 29 ноября в поселке Казанка Баштанского района DAF сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

«Около 19:00, на автодороге Н-11 «Днепр — Николаев» в пределах пгт Казанка Баштанского района, недалеко от автозаправочной станции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF с полуприцепом, под управлением 62-летнего водителя, и пешехода, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — говорится в сообщении. В результате аварии 62-летний пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, имеющих любую информацию об обстоятельствах ДТП или предоставляющих записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться за номерами 093-714-45-20 или 093-714-45-20.

Напомним, в патрульной полиции выступают за введение штрафных баллов за нарушение ПДД.