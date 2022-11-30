Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт, сообщает испанское агентство Europa Press со ссылкой на собственные источники.

Судья Хосе Луис Калама принял решение после получения предварительного отчета полиции об обстоятельствах взрыва, говорится в сообщении.

По данным источников агентства, речь идет о предварительном производстве. Отмечается, что судья пока не принял решение о начале расследования и ждет более подробного отчета полиции.

Источник отметил, что, по предварительному анализу, в взорвавшейся в посольстве посылке содержались пиротехнические элементы.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде раздался в 13:00 по местному времени. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.