Власти Ирана заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, который требует, чтобы женщины покрывали голову. На этот шаг власти решили пойти из-за вспыхнувших в сентябре протетов, которые до сих пор не утихают.

Об этом сообщает The Guardian.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что принципиальное решение по этому вопросу может быть принято через две-три недели.

— И парламент, и судебные органы работают (над этим вопросом — прим.) о том, нужны ли какие-либо изменения в законе, — заявил генпрокурор.

Президент Эбрагим Раисе 3 декабря сказал, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституционно, однако некоторые пункты могут гибче трактоваться.

— Но есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими, — сказал он.

Напомним, военная разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.