Военная разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, пишет «Бабель» .

— По нашей информации, такие переговоры проводились, есть соответствующие проекты договоренностей, соглашений между Россией и Ираном. Но на сегодняшний день поставки такого вооружения мы не зафиксировали, – отметил Вадим Скибицкий.

Напомним, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.