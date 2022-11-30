Военная разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, пишет «Бабель» .
— По нашей информации, такие переговоры проводились, есть соответствующие проекты договоренностей, соглашений между Россией и Ираном. Но на сегодняшний день поставки такого вооружения мы не зафиксировали, – отметил Вадим Скибицкий.
Напомним, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.
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Военная разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, пишет «Бабель» .
— По нашей информации, такие переговоры проводились, есть соответствующие проекты договоренностей, соглашений между Россией и Ираном. Но на сегодняшний день поставки такого вооружения мы не зафиксировали, – отметил Вадим Скибицкий.
Напомним, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.