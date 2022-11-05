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Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.
Как сообщает Укринформ, об этом пишет IRNA.
— Что касается беспилотников, то это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине, — сказал Хосейн Абдоллахиян.
Глава МИД отметил, что в телефонном разговоре со своим украинским коллегой договорились о передаче Тегерану доказательств использования иранских беспилотников.
— Если выяснится, что Россия использовала иранские беспилотники в войне в Украине, мы не останемся безразличными к этому вопросу. Наша позиция по поводу войны в Украине — прекращение войны, возвращение сторон к переговорам и возвращение беженцев в свои дома. Иран на уровне президента и министра иностранных дел приложил много усилий в этом, — заверил министр ВС Ирана.
Напомним, в пятницу, 4 ноября, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Иран прекратить поставки вооружения в Россию.
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Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.
Как сообщает Укринформ, об этом пишет IRNA.
— Что касается беспилотников, то это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине, — сказал Хосейн Абдоллахиян.
Глава МИД отметил, что в телефонном разговоре со своим украинским коллегой договорились о передаче Тегерану доказательств использования иранских беспилотников.
— Если выяснится, что Россия использовала иранские беспилотники в войне в Украине, мы не останемся безразличными к этому вопросу. Наша позиция по поводу войны в Украине — прекращение войны, возвращение сторон к переговорам и возвращение беженцев в свои дома. Иран на уровне президента и министра иностранных дел приложил много усилий в этом, — заверил министр ВС Ирана.
Напомним, в пятницу, 4 ноября, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Иран прекратить поставки вооружения в Россию.