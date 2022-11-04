В пятницу, 4 ноября, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Иран прекратить поставки вооружения России.
Об этом сообщает Spiegel.
— Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия в Россию, – сказал он в кулуарах встречи министров иностранных дел G7.
Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина предоставила доказательства использования Россией иранских беспилотников.
Напомним, массированные удары иранскими беспилотниками по украинским объектам и ожидаемое предоставление Ираном баллистических ракет для России повысило беспокойство Израиля. Это связано с тем, что украинский опыт может помочь Тегерану отточить свою способность атаковать израильские города.
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В пятницу, 4 ноября, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Иран прекратить поставки вооружения России.
Об этом сообщает Spiegel.
— Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия в Россию, – сказал он в кулуарах встречи министров иностранных дел G7.
Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина предоставила доказательства использования Россией иранских беспилотников.
Напомним, массированные удары иранскими беспилотниками по украинским объектам и ожидаемое предоставление Ираном баллистических ракет для России повысило беспокойство Израиля. Это связано с тем, что украинский опыт может помочь Тегерану отточить свою способность атаковать израильские города.