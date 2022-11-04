Массированные удары по иранским беспилотникам по украинским объектам и ожидаемое предоставление Ираном баллистических ракет для России повысило беспокойство Израиля. Это связано с тем, что украинский опыт может помочь Тегерану отточить свою способность атаковать израильские города.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Растущая зависимость России от военного потенциала Ирана в Украине также вызывает обеспокоенность Израиля: ответный Тегеран может обратиться за помощью к России в своей ядерной программе. Израиль исключает утверждение Ирана о том, что ядерная программа предназначена для мирных целей, и заявляет, что сделает все необходимые шаги, чтобы помешать Ирану приобрести бомбу.

На фоне привлечения Ирана к войне, Израиль начал активнее помогать Украине. До недавнего времени государство помогало украинцам только гуманитарно и защитным оборудованием – бронежилетами и шлемами. Чтобы поставлять Украине израильские системы раннего предупреждения о ракетной атаке, необходимо разрешение на экспорт, что является сложным процессом, в котором участвуют ряд министерств, в том числе Минобороны.

Однако Израиль мог бы поставлять противодроновое и противоракетное оборудование другим странам, которые помогают Украине, в свою очередь, позволяя этим третьим странам предоставлять Киеву больше собственных арсеналов, сказал Амир Авиве, бывший бригадный генерал израильской армии.

Напомним, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук видит определенные предпосылки для того, чтобы позиция государства по поставкам оружия Киеву изменилась.