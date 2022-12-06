Российские оккупанты 6 декабря нанесли удар по Херсону, в результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Кирилла Тимошенко, оккупанты обстреляли один из инфраструктурных объектов города.

Под обстрелом оказалось здание Херсонского водоканала, сообщает «Суспільне Херсон». Снаряды попали и в жилые дома, расположенные рядом.

По предварительным данным, погиб 43-летний работник городского водоканала.

Напомним, что в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было выпущено более 70 ракет, из которых более 60 удалось сбить.