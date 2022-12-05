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В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было выпущено более 70 ракет, из которых более 60 удалось сбить.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны.

В общей сложности сбито более 60 ракет оккупантов.